الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم الاجتماع الإقليمي حول الملكية الفكرية والذكاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 10:28 صباحاً - في إطار التعاون المستمر بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الاجتماع الإقليمي حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي لقدرته الهائلة في التأثير على مختلف نواحي الحياة والعمل من خلال إحداث تطورات كبيرة تسهم في تطور المجال التكنولوجي، وكيفية الاستفادة من الملكية الفكرية لحماية نماذج الذكاء الاصطناعي وإدخال تحسينات جذرية على خدمات الملكية الفكرية بالإضافة الى إحداث ثورة هائلة في تقديم الخدمات وإدارتها في مكاتب الملكية الفكرية.

هذا، وسيناقش جدول اعمال الاجتماع عدة موضوعات من أهمها أفضل السُبل لاستخدام الملكية الفكرية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي، تأثير الذكاء الاصطناعي على براءات الاختراع وتحديد دور الابتكار البشري في اختراعات الذكاء الاصطناعي، الجهود التشريعية الرامية الى معالجة التحديات القانونية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وكذلك الاثار المترتبة على حقوق النشر للذكاء الاصطناعي.

وسيشارك في الاجتماع عدد من الخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإضافة الى ممثلي المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية.