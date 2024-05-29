جنوب إفريقيا.. بدء التصويت في الانتخابات العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 10:28 صباحاً - فتحت مراكز الاقتراع في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة يتوقع كثيرون أن تكون تاريخية بعد 3 عقود على تأسيس النظام الديمقراطي ما بعد حقبة الفصل العنصري، بحسب وكالات.

وسجل نحو 27 مليون ناخب للمشاركة في الاقتراع الذي ربما يمثّل أول مرة يخسر فيها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الأغلبية المطلقة التي يحظى بها، وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي التي تتوقع حصوله على ما بين 40 و46% من الأصوات، ما من شأنه أن يجبره على تشكيل تحالفات للبقاء في السلطة، لأن البرلمان المنتخب هو الهيئة التي ستختار الرئيس المقبل.

ويسعى حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض للاستفادة من النقمة الشعبية في صفوف الغالبية الفقيرة ضد النخب السياسية، علمًا بأن الاستطلاعات تمنحه 10% من نوايا التصويت.

أما التحالف الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، فتمنحه الاستطلاعات 25% من نوايا التصويت.