تجهيز مخيمات مشعر منى لاستقبال الحجاج بعد نفرة عرفات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 06:35 مساءً - شرعت الجهات المعنية في السعودية، في تجهيز الخيام المخصصة لبيات ضيوف الرحمن في مشعر منى، بعد النفرة من فوق جبل عرفات.

وهيأت شركة حجاج مطوفي الدول العربية مخيماتها لاستقبال قرابة نصف مليون من الحجاج التابعين لها في مشعر منى، بعد نفرتهم من عرفات وزودتها بجميع الخدمات اللازمة، استعدادًا لقضاء أيام التشريق، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجهزت رحلات ومنافع التابعة لمطوفي حجاج الدول العربية مساحة 250 ألف متر مربع، تحوي قرابة 4530 خيمة، لتسكين 255 ألف حاج، يمثلون نصف حجاج مطوفي الدول العربية في مشعر منى، بعد استلام المواقع من مكاتب شؤون الحجاج.

واستعانت الشركة بـ4500 ألف حافلة لنقل حجاج رحلات في النفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية، محمد معاجيني، أن عمليات تفويج الحجاج تمت بسلاسة كبيرة وإنسابية، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات لراحة وسلامة ضيوف الرحمن، بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، وبتعاون كل الجهات ذات العلاقة العاملة في موسم الحج.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أحمد تمار، حرص الشركة على توفير جميع سبل الراحة للحجاج من أماكن النوم والراحة والمأكل والمشرب وتقديمها بأفضل طريقة ممكنة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات الوقائية والاحترازية التي وضعت من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتا الحج والعمرة، والصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة حرصًا على سلامة وأمن وصحة وراحة ضيوف الرحمن من الحجاج العرب.

وأشار إلى أنهم أطلقوا العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية توجيهات القيادة الحكيمة التي وضعت تجويد الخدمة، وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، كونه هدفًا رئيسيًا يسعى الجميع لتحقيقه، حتى يؤدي الحجاج نسكهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.