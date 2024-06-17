رغم الطقس الحار.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 06:31 مساءً - نشرت وسائل إعلام سعودية اليوم الإثنين، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا.

هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

وفي هذا السياق أوضح محلل الطقس بالمركز الوطنى للأرصاد السعودي عقيل العقيل، حالة الطقس فى المشاعر المقدسة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق، وفق قناة الإخبارية.

وتوقع العقيل ارتفاعًا في درجات الحرارة، وقد تصل العظمى منها إلى 49 درجة مئوية في الظل بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

ارتفاع درجات الحرارة بالحرم المكي

وأضاف "العقيل" أن الأرصاد أصدرت تنبيهًا باللون البرتقالي بارتفاع درجات الحرارة يبدأ من العاشرة صباح اليوم حتى الخامسة عصرًا.

وأكد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ظهيرة اليوم في المشاعر المقدسة تصل إلى 49 مئوية بمشعر منى، مع نسبة رطوبة تصل إلى "65%"، ومثلها في مكة المكرمة كمدينة، بينما تصل في المدينة المنورة إلى 46 مئوية، ونسبة الرطوبة "55%".