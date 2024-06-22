ارتفاع عدد ضحايا الحرب على غزة إلى 37551 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 01:28 مساءً - أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفًا و551 شهيدًا، و85 ألفًا و911 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وذكرت السلطات الصحية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.