أحمد كشك يتعاقد على مسلسل " العتاولة " المقرر عرضه في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أحمد كشك على مسلسل “ العتاولة ” مع النجم أحمد السقا، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

نجوم مسلسل العتاولة

مسلسل "العتاولة"، الذي يضم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان سليمان، هدى الإتربي، سامى مغاوري، يستمر في اختيار وتعاقد باقي فريق العمل، استعدادًا لبدء التصوير في الشهر الجاري، ويأتي العمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

تعاون أحمد السقا وطارق لطفي

وعلى صعيد آخر، يعد مسلسل العتاولة هو التعاون الثاني بين أحمد السقا وطارق لطفي، بعد مرور أكثر من 20 عامًا على تعاونهما الأول من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي شاركهما بطولة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كل من محمد هنيدي، منى زكي، هاني رمزي، غادة عادل، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.

والذي درات أحداث فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية لـ أحمد السقا وطارق لطفي حول خلف هو شاب صعيدي بسبب تفوقه في الدراسة حصل على منحة للدراسة في الجامعة الأمريكية ومن هنا جاء اسم فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ويتعرض للعديد من المواقف المحرجة بسبب اختلافه عن طلاب الجامعة، ويناقش فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية موقف العرب من القضية الفلسطينية.

أخر أعمال أحمد كشك

شارك الفنان أحمد كشك، مؤخرا في مسلسل “وعود سخية” الذي تم عرضه في رمضان الماضي، بطولة حنان مطاوع وسلوي خطاب ونور محمود واحمد كشك وتيسير عبدالعزيز وجالا هشام وإسلام حافظ، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد حسن.