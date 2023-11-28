تعرف على أسعار تذاكر حلقة محمد ممدوح ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم في برنامج "SOLD OUT"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان محمد ممدوح والنجم القدير مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم، ضيوفًا على برنامج “ Sold out”، المذاع عبر منصة “watch it” وقناة CBC الفضائية وذلك يوم 8 ديسمبر المقبل، ومن المقرر تصوير الحلقة على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية.

محمد ممدوح ضيف برنامج sold out

ويكشف الفنان محمد ممدوح كواليس أبرز أعماله الفنية وبدايته الفنية وذكريات الطفولة.

حفل غنائي بمشاركة مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

يعرض حفل غنائي لكل من النجم مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم بقيادة المايسترو عزيز المصري في برنامج" sold out".

اسعار تذاكر الحفل

طرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة وجاءت مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى Platinum بمبلغ 450 جنيها، الفئة الثانية Gold بمبلغ 400 جنيه، الفئة الثالثة Silver بمبلغ 350 جنيها، الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيهًا.

شروط الحفل

أقامت الحفل عدة شروط منها:غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة، تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض، الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

نجاح حلقات برنامج sold out

وكانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر قد حققت نجاحا كبيرا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث تم استضافة عدد من النجوم ومنهم احمد حلمي وسيد رجب ولينا شماميان والموسيقار هاني شنودة والمطربة الكبير على الحجار.