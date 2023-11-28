قنوات ART تشارك في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بـ ٤ أفلام

القاهرة - محمد ابراهيم -

تشارك شبكة قنوات راديو وتليفزيون العرب ART في رعاية الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والذي تقام فعالياته في الفترة من ٣٠ نوفمبر وحتى ٩ ديسمبر المقبل بمدينة جدة، حيث تشارك شبكة قنوات ART ضمن الرعاة الأساسيين لسوق المهرجان بجناح خاص لاستقبال صناع السينما، بالإضافة إلى تقديم جائزتين قيمة كل منهما ٥٠ ألف دولار تقدم لمشروعات الأفلام - تحت التطوير - على أن تكون الجائزة الأولى لفيلم سعودي، والجائزة الأخرى لفيلم عربي من المشاريع المشاركة في المهرجان.

تفاصيل مشاركة قنوات ART في فعاليات مهرجان البحر الأحمر هذا العام

من ناحية أخرى تشارك قنوات ART في فعاليات مهرجان البحر الأحمر هذا العام بـ ٤ أفلام من إنتاجها وهي الفيلم التونسي "ما وراء الجبال" الذي يشارك في المسابقة الرسمية، من إخراج محمد بن عطية، في حين تشارك في فعاليات مسابقة روائع عربية ب ٣ أفلام دفعة واحدة وهي فيلم "بنات أولفة" بطولة هند صبري وإخراج كوثر بن هنية، وفيلم "وحشتيني" من بطولة النجمة اللبنانية نادين لبكي، والفنانة الفرنسية القديرة فاني أردان، وإخراج تامر روجلي، بالإضافة إلى فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، إخراج عمرو سلامة.

تفاصيل ترميم فيلمي "انتصار الشباب" بطولة فريد الأطرش وأسمهان، و"عفريت مراتي" بطولة شادية وصلاح ذو الفقار

جدير بالذكر أن قنوات ART وفي إطار سعيها للحفاظ على التراث السينمائي تعاونت مع المهرجان هذا العام لترميم فيلمي "انتصار الشباب" بطولة فريد الأطرش وأسمهان، و"عفريت مراتي" بطولة شادية وصلاح ذو الفقار، لعرضهما ضمن برنامج كنوز البحر الأحمر بالمهرجان.