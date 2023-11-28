نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان عن انفصالهما ... كيف بدأت قصة حب يوسف الشريف وإنجي علاء؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان يوسف الشريف الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فور الاعلان عن انفصاله رسميًا عن زوجته الكاتبة إنجي علاء، فتصدر الخبر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبرز دوت الخليج الفني تقرير عن بداية قصة حب يوسف الشريف وإنجي علاء



يوسف الشريف ينجح في اصطياد قلب زوجته

وكشف يوسف الشريف في إحدى المقابلات التلفزيونية عن بداية قصة حبهما

وقال يوسف: "كانت رئيسة تحرير إحدى المجلات وطلبت عمل حوار معها، ولم نتقابل بعدها إلا بعد عام، من خلال بعض الأصدقاء المشتركين ومن هنا بدأت قصة الحب واستطعت أن أخطف قلبها".



يوسف الشريف يكشف عن رأيه بإنجي علاء

وأضاف: "بعد دوري في فيلم هي فوضى، لقيت المجلة اللي فيها إنجي بتكلمني عايزين يعملوا معايا حوار، وهي من المطبوعات اللي بتصدر في مصر باللغة الإنجليزية، ووافقت، وكان أول رد فعل بيني وبين نفسي، أول ما شوفتها قولت إيه العيلة اللي بعتينها ليا دي، وقلتلها في حد جاي معاكي ولا لوحدك.. ورغم عدم ثقتي في قدراتها في البداية لصغر سنها إلا أنها غيرت وجهة لثقافتها ولبقاتها في إدارة الحوار وحسيت أنها بنت محترمة ومتربية كويس والمقابلة خلصت على كده وقتها".



وأكد: "كنت هزعل أوي لو محبتنيش لأني حبيتها بجد، كما أثنى على عملها كـستايلست وكاتبة، حيث تولت إنجي حياته الفنية من ناحية المكياج وأستايلست ملابسه، بالإضافة إلى كتابة أعمال فنية له حققت نجاحًا.

يوسف الشريف: مسار حياة الفنان المصري الناجح

يوسف الشريف، الاسم الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، ولد في القاهرة في 14 سبتمبر 1978، والده كان يعمل في الجيش المصري، بدأ يوسف مشواره الرياضي كلاعب كرة قدم في فريق الناشئين بنادي الأهلي المصري. ومع أنه كان موهوبًا في كرة القدم، إلا أن إصابة أبعدته عن تحقيق حلمه في اللعب في الفريق الأول.

بعد إصابته، اتجه يوسف إلى مجال الإعلانات، وفي عام 2002، تخرج من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، قسم ميكانيكا. لكنه شعر بشغف كبير تجاه التمثيل، وقرر الانتقال إلى هذا المجال.



نقطة انطلاق يوسف الشريف في المجال الفني

بدأ يوسف مسيرته في التمثيل في عام 2004 عندما اختاره المخرج شريف صبري ليؤدي دور البطولة في فيلم “سبع ورقات كوتشينة”، اعتمد ياسر في هذا الوقت اسم الفنان “يوسف الشريف”، ومنذ ذلك الحين، توالت مشاركاته السينمائية والتلفزيونية تحت اسمه الجديد.

أهم الأعمال السينمائية

شارك يوسف الشريف في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المعروفة، قدم أدوارًا مميزة في فيلم "فتح عينيك" عام 2005، ومسلسل "العميل 1001"، ومسلسل “على نار هادئة”، في عام 2006، قدّم بطولة فيلم "حليم" وفيلم "آخر الدنيا" مع الممثلة نيللي كريم.

في عام 2007، اختاره المخرج يوسف شاهين ليشارك في فيلمه الأخير قبل وفاته بعنوان "هي فوضى؟"، حيث جسد دور وكيل النيابة “شريف”، شاركه في البطولة منة شلبي وخالد صالح، هذا الفيلم جعله يشارك في عدة مهرجانات سينمائية مرموقة، بما في ذلك مهرجان البندقية السينمائي ومهرجان لندن السينمائي الدولي.

حصل يوسف الشريف على أول بطولة مطلقة له في فيلم عالمي صدر عام 2009. وفي نفس العام، شارك في مسلسل "ليالي مع زينة". وفي عام 2010، قدم ظهورًا ضيفًا في مسلسلي "عايزة أتجوز" و"اللص والكتاب".

أهم الأعمال الدرامية



بدأت بطولات يوسف الشريف التلفزيوني السنوات التالية تتوالى، وشارك في العديد من المسلسلات الناجحة مثل "حارة اليهود" و"رأس الغول" و"جبل الحلال" و"العراف" و"طاقة القدر" و"الكبير أوي" و"تحت السيطرة" وغيرها.

بجانب الأعمال التلفزيونية، شارك يوسف الشريف في عدة أفلام سينمائية ناجحة، في عام 2014، قدم بطولة فيلم "الفيل الأزرق" المستوحى من رواية للكاتب أحمد مراد، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

من خلال مسيرته الفنية، استطاع يوسف الشريف بناء اسمًا قويًا في صناعة الترفيه، وتأكيد موهبته وقدرته على تقديم أدوار متنوعة وجذابة، يتميز بأداءه القوي والمؤثر وقدرته على التعبير عن مشاعر الشخصيات التي يجسدها.

تستمر مسيرة يوسف الشريف في التطور والنجاح، حيث يواصل تقديم أعمال جديدة ومثيرة للاهتمام.