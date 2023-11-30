انت الان تتابع خبر دون الحاجة للرجيم .. نادين نسيب نجيم تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن حل سحري لإنقاص الوزن بدون ريجيم وبشكل سريع. وقالت إنها استخدمت عشبة الزنجبيل والتي تساعد على تنظيم الشهية وتقليل الدهون في الجسم مثل الزنجبيل والقرفة وتمكنت من فقدان وزنها الزائد خلال أسابيع.

وفي هذا المقال سنستعرض بعض الأعشاب الجبارة التي يجب أن توجد في كل مطبخ، والتي تعتبر مفيدة جداً لمن يعانون من مشكلة زيادة الوزن.

الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل أحد أفضل الأعشاب لتنظيم الهضم وتخفيف الشهية، فهو يساعد على تحسين عملية الهضم ويسرع من حرق الدهون في الجسم، مما يساهم في تقليل الوزن الزائد.

القرفة:

تعد القرفة من الأعشاب الجبارة التي تحتوي على مواد فعالة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتسد الشهية، كما أنها تُعتبر من أفضل الأعشاب لتحفيز عملية حرق الدهون في الجسم.

الشاي الأخضر:

يُعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب الجبارة التي تُفيد في تقليل الوزن الزائد وتنظيم الشهية، حيث يحتوي على مركبات نشطة تساعد في تنشيط عملية الأيض وحرق الدهون.

النعناع:

يعد النعناع من الأعشاب التي تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الشهية، مما يُساعد في التحكم بالوزن والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

يذكر أن آخر أعمال نادين نجيم مسلسل "صالون زهرة" من إخراج جو بوعيد، وتأليف نادين جابر، وشاركها البطولة عدد من النجوم. ويقدم المسلسل مزيجاً من الكوميديا والصراعات الدرامية داخل أحد الأحياء الشعبية في بيروت، حيث تفتح نادين نجيم محلها الخاص للعناية بالسيدات.