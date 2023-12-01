خالد تاج الدين يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - أدلى الشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين بصوته في انتخابات الرئاسة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير طارق المليجي قنصل عام مصر فى الرياض، وعدد من الفنانين، حيث يتواجد خالد في السعودية، من أجل المشاركة في كتابة أغاني عدة مسرحيات بموسم الرياض، وانطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا للمصريين المقيمين في الخارج.

تفاصيل انتخابات الرئاسة المصرية المصريين في الخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيمانًا بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا

انطلاق تصويت انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج

وبدأ اليوم انطلاق فعاليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين المقيمين في الخارج على هامش إجرائها، في 121 دولة عبر 137 قنصلية وسفارة.

وبدأت عملية تصويت المصريين في كلًا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية من إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.