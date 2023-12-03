فيفي عبده للإمارات في يومها الوطني: "بحبكم"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة فيفي عبده الشعب الإماراتي، في الإحتفال باليوم الوطني له، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





فيفي عبده تشارك في الإحتفال باليوم الوطني للإمارات





وعبرت فيفي عن حبها الشديد للشعب الإماراتي، حيث نشرت صورة لها رفقة العلم الإماراتي وعلقت: كل عام ودولة الإمارات بألف خيربحبكم.. سلام بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.









فيفي عبده تدعم القضية الفلسطينية





وكانت قد علقت الفنانة فيفي عبده، بكلمات مؤثرة على أحداث غزة، من خلال فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي علىموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وقال فيفي عبده في الفيديو: " حرام اللي بيحصل زاد عن حده أو ي احنا بنبكي دم على اخواتنا في فلسطين".





وأضافت: "ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، الرجاء يا جماعة ندعي لهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه، أبسط حاجةبنشر الوعي والحقيقة، اللهم الطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء، والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنتقادر على كل شيء”.





آخر أعمال فيفي عبده





وكانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل “ شغل في العالي” والتي عُرض في عام 2022.

أبطال العمل

وشارك في بطولة مسلسل شغل في العالي العديد من الفنانين مع فيفي عبده وشيرين رضا،وهم: فريد النقراشي، ساندي مراد، تامرحبيب،رشا بن معاوية، مروان يونس، توني ماهر، محمد مزبان، كريم سرور، بسمة داود، بيومي فؤاد، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد،نضالالشافعي، فراس سعيد، سليمان عيد، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم وتحت قيادة المخرج مرقس عادل.