انت الأن تتابع خبر عمرو دياب يحضر افتتاح المعرض الفني لابنته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حضر الفنان عمرو دياب افتتاح المعرض الفني الأول لابنته كنزي والذي أقامته في لندن، وحمل عنوان "يوميات حياتي"، بمشاركة صديقتها كريستينا، حيث حرص عمرو على دعم ابنته في خطواتها الفنية الأولى.



وعبر حسابها على انستغرام ، نشرت كنزي صورة تجمعها بوالدها داخل المعرض برفقة صديقتها من أمام إحدى لوحاتها، كما نشرت مجموعة من اللوحات التي تشارك بها في المعرض الذي يهدف في المقام الأول الى دعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل المجالات، وضمّ المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان.



وشهد المعرض حضور عائلة "الهضبة" وفي مقدّمهم نجلاه عبد الله وجنا، ووالدتها زينة عاشور.



وكان عمرو دياب قد أحيا حفلاً ضخماً خلال الأيام الماضية في دبي، قدّم خلاله عدداً من أشهر أغانيه، منها: "وياه"، "شكراً من هنا لبكرة"، "ده لو اتساب"، "أنت الحظ"، و"كان طيب" .