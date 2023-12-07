لهذا السبب.. منى زكي تتغيب عن المشاركة في الماراثون الرمضاني لهذا العام

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت الفنانة منى زكي عدم المشاركة في الماراثون الرمضاني لعام 2024، بعد نجاح مسلسلها "تحت الوصاية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني السابق عام 2023، وذلك من أجل الاستمتاع بفترة راحة.



وأكدت منى زكي في تصريحات صحفية أنها تتأنى دائمًا في اختياراتها، وأن وجودها في الدراما الرمضانية ليس شرطًا أساسيًا سنويًا، وأنها تفضل أن تأخذ وقتًا كافيًا لتقديم أعمال درامية تكون متكاملة وتناقش قضايا تليق بمشوارها الفني، مع التأكيد على رغبتها في المحافظة على مكانتها في نظر جمهورها وأولادها.



عودة منى زكي للسينما



وتعود منى زكي إلى عالم السينما، بفيلم بعنوان "لعب عيال" تحت إشراف المخرج طارق العريان، ويجمعها مع النجم كريم عبد العزيز بعد فترة تصل إلى 14 عامًا منذ آخر تعاون بينهما في فيلم "ولاد العم" الذي صدر عام 2019 وحقق نجاحًا كبيرًا تحت إخراج شريف عرفة.

منى زكي في انتظار فيلم السرب



وتنتظر منى زكي إصدار فيلم "السرب" في دور العرض السينمائية، وهو من بين أكبر الأعمال السينمائية في الفترة الأخيرة، حيث يجمع الفيلم نخبة من النجوم مثل أحمد السقا، نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف مثل كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم، وغيرهم. الفيلم من تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.



ما هي آخر أعمال منى زكي؟



يذكر أن آخر أعمال منى زكي هو "تحت الوصايا " الذي شاركت به خلال موسم رمضان الماضي، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وبطولة منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.

أحداث مسلسل تحت الوصاية



ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول شخصية «حنان» التى تجسدها الفنانة منى زكى، وتسعي حنان إلي تحمل مسؤولية ابنائها بعد وفاة زوجها، ولكن تتعرض للظلم من أهالى زوجها المتوفى بعد وصاية والد زوجها عليها وعلى أولادها، وتعيش حنان حالة مأساوية وتُقرر الهروب هى وأبنائها، وتاخذ المركب إلى ميناء دمياط، لتبدأ حياة جديدة وتحاول خلال رحلتها أن تكسب رزق من المركب وتظن أنها نجحت في خطتها ونجت ولكن شقيق زوجها يكون لديها موقف آخر بعد سرقة المركب ويقرر البحث عنها والإنتقام منها