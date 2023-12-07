نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. أشهر أعمال الموسيقار عمار الشريعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكري وفاة الموسيقار عمار الشريعي الذي ساهم في تقديم العديد من الأعمال الفنية التي مازالت خالدة في أذهان الجمهور، وعزف أشهر التترات للمسلسلات والأفلام، وأحد أعمدة الموسيقى في مصر، له علامات وبصمات في الموسيقى الآلية والغنائية المصرية، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية للكثير من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية وذلك رغم أنه كفيف، درس بمدرسة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، حصل على ليسانس الآداب، قسم لغة إنجليزية، كلية الآداب، جامعة عين شمس، عام 1970، درس التأليف الموسيقي عن طريق مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة، كما التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى.



‏ويعرض لكم دوت الخليج الفني أشهر أعمال الموسيقار عمار الشريعي..

تجاوز عدد أعماله السينمائية 50 فيلمًا، وأعماله التليفزيونية 150 مسلسلًا، وما يزيد على 20 عملًا إذاعيًا، وعشر مسرحيات غنائية استعراضية، وقد قام كذلك بتلحين الحفل الموسيقي الضخم الذي أقامته سلطنة عُمان عام 1993 م بمناسبة عيدها الوطني وكذلك عيدها الوطني عام 2010 م وكان قد سبقه في تلحين أعياد عمان الوطنية العديد من عمالقة الطرب العربي أمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب، تميز في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات والتي نال معظمها شهرة ذائعة، وحصل العديد منها على جوائز على الصعيدين العربي والعالمي.

أشهر أعماله الموسيقية:

أغاني فيلم البريء (محبوس يا طير الحق - الدم)، رباعيات داخلية من مسلسل ريا وسكينة، تتر البداية والنهاية لفيلم كتيبة إعدام، أغنية مشتركة عصفور النار، حكاية شاب عمره ألف، حليم، يوم الكرامة، ديل السمكة، لولاكي، نور العيون، زمن الجدعان، استحملك، مسحـور، لا تصــدق، الجرح الأخير، قبل النهارده، طبعا احباب،"غواص في بحر النغم"،«سهرة شريعي»، «المسحراتي»، قام بتأليف كونشرتو لآلة العود والأوركسترا ومتتالية على ألحان عربية معروفة وعزفهما مع أوركسترا عمان السيمفوني عام 2005،شارك بالتعاون مع شركة ياماها اليابانية في استنباط ثلاثة أرباع التون من الآلات الإلكترونية، ساهم مع مؤسسة دانسنغ دوتس Dancing Dots الأمريكية في إنتاج برنامج جود فيل Good Feel والذي يقدم نوتة موسيقية بطريقة برايل للمكفوفين، الشيطانة التي أحبتني، قسمة ونصيب، كتيبة الإعدام، المرشد، حارة برجوان، أحلام هند وكاميليا، كل هذا الحب، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، المرأة والقانون، المتمرد، أبناء وقتلة، العرضحالجي في قضية نصب، البداية، آه يا بلد آه، ابنتي والذئاب، رغبة وحقد وانتقام، الصبر في الملاحات، عصفور الشرق، فقراء ولكن سعداء، قفص الحريم، كراكون في الشارع، البريء، منزل العائلة المسمومة، آه يا بلد، رمضان فوق البركان، ملف في الآداب، الجريح، أيام في الحلال