نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. تعرف على أبرز أفلام سيف الله مختار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم 7 ديسمبر، ذكرى رحيله الفنان سيف الله مختار، قدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، واشتهر بالعديد من الإفيهات التي لاتزال محفورة بذاكرة الجمهور، اشتهر بترديده لكلمة «ابه» على نحو مضحك، برع في تقديم شخصية الساذج والأبله في جميع أعماله، هو ممثل خفيف الظل، سريع البديهة محبوب من الجماهير.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز أفلام الفنان سيف الله مختار..

أفلام سيف الله مختار

يوميات نائب في الأرياف، ممنوع في ليلة الدخلة، عماشة في الأدغال، عالم عيال عيال، مولد يا دنيا، لقاء هناك، أفواه وأرانب، رجب فوق صفيح ساخن، إنهم يسرقون الأرانب، امرأة في السجن، الراقصة والطبال، الإحتياط واجب، القط أصله أسد، رمضان فوق البركان، هنا القاهرة، العبقري والحب، غريب في بيتي، (فيلم العرضحالكجي).

مسيرة سيف الله مختار الفنية

وبدأ الفنان الراحل سيف الله مختار مشواره الفني بدوره الصغير في عدة أفلام من بينها، "هى والرجال" بطولة أحمد رمزى ولبنى عبد العزيز، وبلغ عدد أعماله حوالى 186 عملًا فنيًا متنوعًا،وقدم الفنان الراحل دورا مميزا بـفيلم "امرأة في السجن، وجسد شخصية أحد المساجين،وفى فيلم الراقصة والطبال بدور صبى المعلم هدهد، الاحتياط واجب، القط أصله أسد، هنا القاهرة عام 1985، العبقرى والحب، غريب في بيتى فى دور غزولى تابع على الناشف، ومع عادل امام فى فيلم رجب فوق صفيح ساخن، وقدم سيف الله مختار، العديد من المسلسلات التليفزيونية ومنها، "أدم وحواء، الشيطان، عماشة عكاشة، أبو السباع، احلام شحاته، قهوة رضا، عودة الروح، رجل عاش مرتين، سبع صنايع، مبروك جالك ولد، الزنكلوني ودور "فراش المدرسة" بمسلسل "الكابتن جودة"،شخصية "عليوة" بدوره فى مسلسل رحلة المليون، ورغم محدودية وصغر مساحة الأدوار التي كان يلعبها وتسند إليه في أغلب الأعمال التي ظهر ومثّل بها طوال مشواره الفني، إلا أن مجرد ظهوره في أي عمل كان يعتبر مكسبا فعليا للعمل ويعزز من فرص نجاحه، كان يجلب الفرحة والسعادة والضحك للمشاهد عند حضوره، ويرجع ذلك إلى أسلوبه المبتكر والمميز في الطابع الكوميدي.

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