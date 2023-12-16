الكبير كبير.. عمرو محمود ياسين يهنئ جمهور الأهلي بعد فوزه في كأس العالم

القاهرة - محمد ابراهيم - هنئ المؤلف القدير عمرو محمود ياسين عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك جمهور الأهلي وذلك بعد فوز فريق الأهلي على فريق الإتحاد السعودي وذلك في كأس العالم للأندية وكتب “ الكبير كبير، بلا بنزيما بلا كانتي بلا بطيخ... مبروك يا أهلاوية ”

عمرو محمود ياسين

آخر أعمال المؤلف عمرو محمود ياسين

من جانب آخر كانت آخر أعمال المؤلف عمرو محمود ياسين مسلسل “ ٥٥ مشكلة حب ” والذي حقق نجاحًا كبيرًا وساحقًا وكان المسلسل مكون من أربع حكايات منفصلة ثلاثة من تأليف المؤلف عمرو محمود ياسين وأخري من تأليف مؤلف أخري وكان ثلاث حكايات هما “ حكاية الفريدو وعيشها بفرحة وما تيجي نشوف ”

أبطال حكايات مسلسل “ ٥٥ مشكلة حب”

"ما تيجي نشوف" للكاتب عمرو محمود ياسين ومن بطولة هنا شيحة وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وطارق صبري ونهى عابدين وملك قورة ومن إخراج محمد الخبيري.

حكاية الفريدو إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندي موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

حكاية عيشها بفرحة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم