أول تعليق من نادر أبو الليف بعد وفاة شقيقه

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه المطرب نادر أبو الليف، رسالة شكر لكل من سانده في وفاة شقيقه الفنان عادل أنور، الذي توفي أمس الجمعة، مُطالبًا الجمهور بالدعاء له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.



كتب أبو الليف منشورًا، قال فيه:”بشكر كل من واساني في وفاة أخي الفنان عادل أنور وربنا يرحمه ويثبته وينور قبره.. ويجعلها ليلة عرس وفرح يارب علي أخي في قبره".

وتابع:" وأرجوكم الدعاء لأخي بالرحمة والثبات عند السؤال.. جزاكم الله كل خير، وبأمر الله العزاء يوم الأحد في الحامدية الشاذلية بإذن الله بالمهندسين خلف نادي الزمالك أشكركم”.

أبرز الحاضرين في جنازة عادل أنور



وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازة الفنان عادل أنور، كان من بينهم أيمن بهجت قمر، وأشرف زكي، وأيمن عزب، والكاتب أكرم السعدني، ومحمد الصاوي، وذلك لأداء صلاة الجنازة على جثمانه ولمواساة شقيقه الفنان نادر أبو الليف.

إعلان وفاة شقيق الفنان أبوالليف



يذكر أن المطرب نادر أبو الليف قد أعلن وفاة شقيقه عادل فى الساعات الأولى من صباح أمس، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”،منشورًا قال فيه:"توفي إلى رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا.

معلومات عن عادل أنور

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك في العديد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.

وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور مسلسل "فلانتينو"،الذي قدم خلاله دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية، والعمل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.