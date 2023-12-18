وزيرة الثقافة تُهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، -بالنيابة عن نفسها، وعن قيادات الوزارة، وجميع العاملين بها-، بالتهنئة إلى فخامة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، لجمهورية مصر العربية.

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

كلمة وزيرة الثقافة

وقالت وزيرة الثقافة: "اختار الشعب المصري استكمال مسيرة النجاح، والبناء، وأكد وعيه بالتحديات التي تواجه الوطن على الصعيدين الإقليمي والدُولي، باختيار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع بناء الإنسان المصري كأولوية ضمن استراتيجية بناء الوطن، وأولى ملف الثقافة رعاية خاصة، بما يُمثله من أهمية لقيادة قاطرة التنمية الشاملة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

من جانب آخر كانت

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية، بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة، بأنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، وذلك تفعيلًا لإعلان جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام، لرحيل سمو الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.