«ليلة عيد الحب» مجموعة قصصية لمجدي دعيبس

عمَّان ـ العُمانية: يستحضر الكاتب الأردني مجدي دعيبس في مجموعته القصصيَّة (ليلة عيد الحب) شخصيات حكائيَّة معروفة من أزمان متباعدة مثل (إيسوب) الإغريقي و(لا فونتين) وشهرزاد لحضور مؤتمر الحكي الأوّل. في صفحة التصدير نقرأ العبارة التالية: «حتى لا تختفي الحكايات الجميلة من حياتنا كما اختفت الطوابع والرسائل التي كان يحملها ساعي البريد». ويقول دعيبس: (قبل أن نعرف الحرف عرفنا الحكايات التي شكَّلت وعي الطفل عن العالم والخير والشر حتى تحوَّلت حياتنا إلى سلسلة متصلة من حكايات لا تنتهي). وعن البناء الفني في هذه المجموعة يوضح: (عملتُ على دمج الحكاية بالتَّلقِّي البصري تحت مظلَّة الكولاج، ثلاثة عناصر تتضافر لتقديم قص متداخل لا يسير في خط مستقيم، بل يَدُور دَوْرة كاملة حول نفسه قبل أن ينتقلَ للقصَّة التالية).

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