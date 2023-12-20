نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رسالة سلام" للإنسانية ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة الإسماعيلية لقاء ضمن برنامج الصالون الثقافي بالقصر بعنوان "رسالة سلام"، في إطار فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

دور هيئة قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي والفكري بين أفراد المجتمع

بدأت الفعاليات بكلمة شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية رحبت خلالها بالحضور، موضحة دور هيئة قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي والفكري بين أفراد المجتمع، ودعم الأدباء والمبدعين الموهوبين في كافة المجلات من خلال الأنشطة المقدمة بقصور الثقافة ومنها قصر ثقافة الإسماعيلية الذي يعد بمثابة منارة ثقافية بالمحافظة.

مفهوم السلام

من جانبه استهل الشيخ د. أشرف السعيد مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ الإسماعيلية حديثه، بتوضيح مفهوم السلام، مضيفا أن جميع الأديان السماوية دعت إلى إفشاء السلم، وأن ما يجب علينا فعله الإقتداء بأفعال وأخلاق الرسول الكريم، ومعاملة الأفراد دون تمييز، ومنحهم الشعور بالأمان من أجل تحسين مستوى حياة البشر.

كما أكد القس بنيامين مزيد كاهن كنيسة الأنبا بيشوي، على أهمية السلام والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع، من خلال نشر قيم التسامح وثقافة الحوار وتقبل الآخر، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وتحدث د. أحمد جمال أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، في كلمته عن ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر عام 1984 بهدف حماية حقوق وكرامة الإنسان، متناولًا دور الدولة المصرية ومشاركتها في التوقيع على هذا الميثاق من أجل حفظ السلام وتحقيق العدل والمساواة.

أهمية قناة السويس الجديدة

وأعقب اللقاء الذي أقيم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، مناقشة مفتوحة مع الحضور، حول عدة موضوعات منها أزمة سد النهضة، بناء الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان، الاستثمار في الأفراد وفقًا لرؤية مصر 2030، أهمية قناة السويس الجديدة، وأخيرًا قضية الحرب على غزة.

واختتم اليوم بلقاء شعري مع الشاعر عبد الرحمن المغربي، ألقى خلاله عددًا من قصائده منها مغامرة إنسان، ألم الوجع، يعني أيه مصر، وغيرها من القصائد التي نالت إعجاب الحضور.

