نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقدم لمنحة الدفعة الثالثة بمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، عن فتح باب التقدم للمنحة المجانية للدراسة بمدرسة الفنان خضير البورسعيدي "الدفعة الثالثة"، وذلك في إطار خطة الوزارة لصون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي.

حيث تقام الدورة الحالية بالتعاون مع: صندوق مكتبات مصر العامة ببيت السحيمى بالقاهرة، مكتبة مصر العامة بالجيزة، مكتبة مصر العامة ببورسعيد، مكتبة مصر العامة بالغردقة.

شروط الاشتراك بالمنحة



تتضمن شروط الاشتراك بالمنحة، أن يكون المتقدم مصري الجنسية مع اجتياز الاختبارات اللازمة والمقابلة الشخصية.

ومن المقرر أن تكون الدراسة ثلاثة أيام أسبوعيا، ويمنح الدارس شهادة إتمام الدراسة.

حفل تخرج في نهاية مدة الدراسة



كما يقام معرض وحفل تخرج في نهاية مدة الدراسة؛ ويتم التقديم من خلال مليء الاستمارة الخاصة بالتقديم على الموقع الإلكتروني، وذلك حتى ٢٠ يناير ٢٠٢٤.



جدير بالذكر أنه يتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة بالمدرسة، مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي شيخ الخطاطين المصريين.

خلق أجيال جديدة من فناني الخط



كما تستهدف المدرسة خلق أجيال جديدة من فناني الخط، هذا الفن الذي يمتد أثره على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية بالإضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.