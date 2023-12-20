نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية يوسف الأسدي في فيلم "بنقدر ظروفك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان يوسف الأسدي، حاليًا في فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة النجم أحمد الفيشاوي، ويجسد خلال الأحداث دور شاب مقيم في حارة شعبية، وتجبره ظروف البيئة على أن يصبح شريرًا أو شبح، وله مشاهد عديدة مع الفنان محمود حافظ،والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

فيلم "بنقدر ظروفك"

يستعد صناع فيلم "بنقدر ظروفك" من بطولة النجم أحمد الفيشاوي لبدء تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام المقبلة، ليكون جاهزًا للعرض في الموعد المحدد له، ويناقش العمل مجموعة من القضايا بطرق مختلفة.



ما هي أحدث أعمال الفنان يوسف الأسدي؟

مسلسل " ورق التوت " هو أحدث أعمال الفنان يوسف الأسدي، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي، وتناول العمل مجموعة من القضايا المجتمعية التي يعاني منها معظم الأفراد منها: ختان الإناث، الاضطراب النفسي، والاختلاف الطبقي، عادات وتقاليد الصعيد المختلفة، وتحديد النسل، والتحرش الجنسي، والعنف المنزلي، وهو من بطولة الفنان شريف سلامة.



من هم أبطال مسلسل "ورق التوت"؟

ضم مسلسل "ورق التوت" عدد من الفنانين منهم: أسماء جلال، ثراء جبيل، شريف سلامة، خالد أنور، تقى حسام، مصطفى منصور، محمد أشرف، سلوى عثمان، معتز هشام، سما إبراهيم، محمد ناصر، محمود السراج، تامر مجدي، صفاء جلال وغيرهم.