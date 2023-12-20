مسجدا السلطان حسن والرفاعي ضمن الجولات التثقيفية لأطفال المحافظات الحدودية

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أحمد جودة - القاهرة - زار 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية، اليوم الثلاثاء، مسجدي السلطان حسن والرفاعي، ضمن الجولات التثقيفية للأماكن والمعالم السياحية والأثرية بمحافظة القاهرة، بالأسبوع الثقافي الثامن والعشرين للأطفال بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

أبرز الجولات التثقيفية للأماكن والمعالم السياحية والأثرية

بدأت الجولة اليوم بزيارة جامع الرفاعي، حيث استمع الأطفال إلى شرح مرشد الجولة الذى أوضح أنه تم تشييده في القرن التاسع عشر، وترجع تسميته بهذا الاسم نسبة إلى الإمام أحمد الرفاعي صاحب إحدى الطرق الصوفية.

وأوضح أن المسجد بني ليضاهي مسجد ومدرسة السلطان حسن المواجه له في عمارته الفخمة وضخامة حجمه وارتفاعه.

وأضاف أن مسجد الرفاعي يتميز بالمداخل الشاهقة التي تكتنفها الأعمدة الحجرية والرخامية المغطاة بالقباب والأسقف المزخرفة والمذهبة، كما يحتوي على محراب مكسو بالرخام الملون وبجواره منبر خشبي مطعم بالعاج.

أعقب ذلك التوجه إلى مسجد ومدرسة السلطان حسن، وقدمت مرشدة الجولة، سردا عن تاريخ إنشاء جامع ومدرسة السلطان حسن، موضحة أن السلطان حسن بن الناصر أمر بإنشائه عام 757 هجرية، لكنه قتل قبل الانتهاء من بنائه، ولم يعثر على جثمانه، حيث استغرق بناؤه سبعة أعوام، ليكتمل عام 764.

وأضافت أن مسجد ومدرسة السلطان حسن، تم تصممه على أساس جامع ومدرسة لتدريس المذاهب الأربعة، الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي.

أبرز الورش الفنية والحرفية اليدوية والتراثية بثقافة روض الفرج

ويشهد قصر ثقافة روض الفرج يوميًا عددًا من الورش الفنية والحرفية اليدوية والتراثية لنخبة من المتخصصين منها ورشة المصنوعات الجلدية، الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، تعليم الأركيت، وتصميم حقائب بالشبك والخرز، وغيرها من الورش المتنوعة.

فعاليات الأسبوع الثقافي

وتقام فعاليات الأسبوع الثقافي بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي للأسبوع المقام ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.