هكذا يظهر حسين فهمي خلال أحداث فيلم "الإسكندراني"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الفنان حسين فهمي، حاليًا عرض فيلم “الإسكندراني”، الذي يشارك في بطولته بجانب أحمد العوضي، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية الخواجة يورغو، وهو شخص يوناني.



موعد عرض فيلم "الإسكندراني"

ومن المقرر عرض فيلم "الإسكندراني" بدور العرض السينمائية يوم 4 يناير المقبل، والعمل تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن إجتماعي وهو من إخراج خالد يوسف.



وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها حسين فهمي شخصية أجنبية بل هو قدم العديد من الشخصيات التي مزجت بين الأجنبية والتاريخية من خلال أعماله السابقة.

شخصيات أجنبية جسدها حسين فهمي



فقد قام بتجسيد دور بريطاني عام 1997 من خلال أحداث فيلم "البحث عن توت عنخ آمون" حيث لعب دور كارتر مكتشف مقبرة الملك الفرعوني المصري القديم توت عنخ آمون، وقد شارك في العمل عدد من نجوم الفن من بينهم: محمد منير، حمدي غيث، چيهان نصر، عمر الحريري، والفيلم من تأليف وإخراج يوسف فرنسيس.



كما ظهر من خلال أحداث مسلسل "سره الباتع" الذي تم عرضه في رمضان عام 2023، شخصية العالم الفرنسي كليمان، الذي جاء مع الحملة الفرنسية.

من هم أبطال مسلسل "سره الباتع"؟

ومسلسل "سره الباتع" تدور أحداثه في إطار تاريخي ضم عدد من الفنانين منهم: أحمد السعدني، حنان مطاوع، أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، حسين فهمي، صلاح عبد الله، هالة صدقي، بيومي فؤاد، محمود قابيل، خالد أنور، إسلام حافظ، مصطفى درويش، والعمل مأخوذ عن قصة "سره الباتع" للكاتب يوسف إدريس وهو من إخراج خالد يوسف.