نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "بلوموندو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حافظ الفنان حسن الرداد على تصدره للمركز الثاني في إيرادات شباك تذاكر السينما، من خلال أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "بلوموندو".



وجاءت إيرادات فيلم بلوموندو 343 ألف جنيهًا، في أسبوع عرضه الخامس، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 5.1 مليون جنيهًا.

أبطال فيلم "بلوموندو"

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرز هم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومصطفى أبو سريع، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، وآخرين، ومن تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.



أحداث فيلم" بلوموندو "

وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "تميم بلوموندو" الذي يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة تمامًا.

آخر أعمال حسن الرداد

وكان حسن الرداد، قد شارك مؤخرًا في فيلم "تحت تهديد السلاح"، بطولة مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ودارت أحداثه حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنًا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي.