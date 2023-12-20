نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 يناير.. عرض فيلم "عصابة عظيمة" بالسينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة إسعاد يونس، حاليًا عرض فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، والفيلم من المقرر عرضه في جميع دور العرض السينمائية يوم الخميس الموافق 4 يناير المقبل، حسبما أعلنت الشركة المنتجة من خلال حسابهم الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وطرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم "عصابة عظيمة" وسيطر عليه حالة من الكوميديا،وظهرت خلاله إسعاد يونس بدور كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويقوم نجلها، الذي يجسد دوره كريم عفيفي، بسرقتها والنصب عليها وحجز منزلها، تقرر تشكيل عصابة لاستعادة حقها، وظهر مطرب المهرجانات "عنبة" ملفتًا بتقديمه لبعض الأغاني خلال الأحداث.

طاقم عمل عصابة عظيمة



فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن، حيث يشارك في بطولته إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، ويضم أيضًا عددًا من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول. الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.



أحداث عصابة عظيمة



يتناول "عصابة عظيمة" قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات، الفيلم يضم أيضًا فرح الزاهد التي تجسد دور زوجة كريم عفيفي.

الصوت الغنائي للفيلم

من المقرر أن يُقدم الثنائي بهاء سلطان وأحمد سعد الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة"، بمشاركة إسعاد يونس في الغناء، حسبما أعلن مخرج العمل وائل إحسان في تصريحات صحفية له.