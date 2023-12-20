نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "بيت الرفاعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك النجم أمير كرارة في دراما رمضان المقبل 2024، بمسلسل "بيت الرفاعي، وهو بطولة أحمد رزق، سيد رجب، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ماجدة منير، إيناس كامل، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

ما هي أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"؟

تدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" في إطار إجتماعي شعبي، ويجسد الفنان أمير كرارة ضمن أحداث المسلسل شخصية دكتور يدخل في صراعات مع أحمد رزق.



ما هي آخر أعمال أمير كرارة؟

يعد مسلسل "سوق الكانتو" الذي شارك به الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، هو أخر أعماله في الدراما التليفزيونية، ولعب خلاله دور طه القماش وهو نصاب، ودارت أحداث العمل في إطار شعبي تاريخي.



من هم أبطال مسلسل "سوق الكانتو"؟

ضم مسلسل "سوق الكانتو" عدد من الفنانين منهم: مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، محمود البزاوي، محمد عبد العظيم، ثراء جبيل، مها نصار، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أما في السينما، يعرض للفنان أمير كرارة حاليًا فيلم "البعبع"، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وبدء عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك في يونيو الماضي، وبلغت إيرادات الفيلم أكثر من 45 مليون جنيه حتى الآن.

من هم أبطال فيلم "البعبع"؟

يضم فيلم "البعبع" عدد من الفنانين منهم: أمير كرارة،ياسمين صبري، باسم سمرة،محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، وتظهر فيه الفنانة منة شلبي كضيفة شرف كأداء صوتي، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف ايهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.