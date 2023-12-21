حصاد 2023.. تصريحات نجوم الفن التي أثارت الجدل على مدار العام

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد الوسط الفني خلال العام العديد من التصريحات لبعض النجوم والتي أثارت جدلًا كبيرًا عبر محركات البحث وصفحات السوشيال ميديا المختلفة.

والتي عرضت بعضهم للإنتقاد اللاذع والبعض الآخر للثناء والشكر، وما بين مؤيد ومعارض جاءت هذه التصريحات لترفع نجومية البعض وخسارة البعض الآخر لجمهور ومتابعين.

وفي هذا التقرير بيرو لكم دوت الخليج الفني أهم هذه التصريحات:

بنتشتري أسلحة ودبابات ونسيبها لحد ما تصدي:

شهد هذه العام الجزء الأصعب في أيامه وهو الحرب على غزة وما فعله الأحتلال في الشعب الفلسطيني، وظهر على الساحة العديد لدعم هذه القضية وعلى رأسهم الفنانيين.

لكن بعد فترة من الصمت خرج محمد رمضان لجمهوره بمقطع فيديو، وهو يوجهه رسالة شديدة اللهجة حملت بعض التصريحات التي شنت هجوما كبير عليه وخاصة من زملائه.

وقال رمضان: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسائل اللي بتجيلي وعايزني أنزل حاجة، عايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا".

و أكمل: "بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة ودبابات وبنشتري طائرات، ونسيبها لحد ما تصدي ونشتري غيرها، هنستخدمها إمتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟.. وصوتنا يوصل لمين برا؟ احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ قمة الجبن وقمة عدم الرجولة لما نقول ان احنا عايزين نكتب بالانجلش عشان برا يعرفوا ان احنا بنضرب".

وأختتم: "وأنت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب".

محمد رمضان

الأستاذ علي إدريس المخرج بيبيع كفته:

من المعروف عن مصطفى قمر أنه بعيد تمامًا عن المناوشات التي تحدث في الوسط الفني، ونادرًا ما يظهر أو يوجه هجوم على أحد من زملائه أو الصناع.

لكن في هذا العام خرج عن صمته لأول مرة وقام بالرد على الناقد طارق الشناوي الذي وصف فيلم "أولاد حريم كريم " الجزء الثاني بأنه لايمثل السينما.

وقال قمر:" "بيقول إن الفيلم لا يمت للسينما.. يا نهار أسود طب والأستاذ علي إدريس المخرج ده يبعمل ايه.. بيبيع كفته؟.. هو ينقد براحته إنما يقول مصطفى قمر فاشل مينفعش بعد 35 سنة نجاح وأغاني و22 ألبوم و12 فيلم وحفلات جوه مصر وبره مصر".

مصطفى قمر

وتابع:" أزاي تسمح لنفسك تقول الكلام ده، هل أنا عجوز يعني؟ أنا أصغر واحد في جيلي، وبعدين بيقول عليا قديم، أنا اللي قديم طب نحط صورنا جنب بعض مين هيبقى قديم فينا، وهو يقدر يقول كل حاجة هو عايزها بس بصراحة حاجة تضحك".

واختتم:" باين أنه مستقصد العمل وهل هو شاف الفيلم ولا ماشفش الفيلم؟، هو ماشفش الفيلم، وبينقد وهو ما شفش الفيلم، غريبة أوي أول مرة أشوفها في حياتي".

كنت بحب ابويا حب هستيري بس عمري ما أنسى أول مرة مد إيده على أمي:

أنغام صاحبة الطلة الرقيقة مثل صوتها، والتي لاتظهر إعلاميًا كثيرًا، لكن عند ظهورها في برنامج "ABtalk" مع أنس بوخيش وتحدثت من قلبها في العديد من الأشياء تصدرت تصريحاتها السوشيال ميديا

حيث قالت: "أسرتي مكانتش أسرة سعيدة، وشيلت من بدري حاجات مش عايزة اشيلها، لأن أبويا وأمي إتجوزوا صغيرين، وجزء من المعاناة في رأيي إنك تيجي طفل لأطفال، هما نفسهم مكنوش عارفين عايزين إيه".

وأضافت: "عمري ما أنسى أول مرة أبويا مد إيده على أمي، كنت بحب أبويا في طفولتي بشكل هستيري، وفاكرة إني لزقت في الحيط ورفضت أسلم عليه وهو خارج وهو إتخض، وزعلت أوي على أمي، ومن وقتها شوفته شخص تاني وشخص اللي بتشعلق في رقبته حسيت إني مش عايزه أعمل كده تانى ومن وقتها معملتش كده تاني وأنا مرتاحة".

أقسم بالله إحنا مش بتوع فلوس احنا بتقدم فن:

التصريح الأكثر تصدرآ وجدلا وخلافا في الوسط حيث موقف بيومي فؤاد اتجاه الفنان محمد سلام، وذلك بعد اعتذار الأخير عن مسرحية "زواج اصطناعي" كان من المقرر عرضها في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

واختيار محمد أنور بدلًا منه، وذلك بسبب الأحداث الجارية في غزة من أعمال قتل وتخريب، مما دفع بيومي فؤاد إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة لمحمد سلام.

حيث قال:" محمد أنور راجل أنقذ الموقف، من حقك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك تغلط في فنك، أنا جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف، لأننا بنقدم فننا مش جايين نضحك الناس، إحنا بنتعب وبنقدم فن، مش عشان نيجي نضحك".

وأضاف:" لو الموضوع كدة، يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لغاية محمد أنور المفروض ينتحروا.. تحياتي لحضراتكم أنا آسف، أقسم بالله إحنا مش بتوع فلوس، والله العظيم لو العرض ده أتعمل دون أجر لمدة 15 يومًا، كمان هيبقى لينا شرف وفرحانين جدًا.. وسيادة المستشار يعلم ده، إحنا أتظلمنا والله واتهنا وإحنا جايين نقدم فن".

بيومي فؤاد

أيامنا سودا ومهببه نشوفكم بكرة إن شاء الله في عزاء تاني:

أثارت تصريحات الفنانة فيفي عبده حول وفاة عدد كبير من نجوم الفن جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث حرصت فيفي على أداء واجب العزاء، وقالت خلال حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي: "والله ما عندي حاجة أقولها غير إن أيامنا سودة ومهببة بستين نيلة، نشوفكم بكرة إن شاء الله في عزاء تاني، يخليكم لينا يا رب".