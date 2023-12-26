نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض نادي السينما بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري برئاسة الدكتور خالد داغر، فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” غد الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الجاري في الساعة السابعة مساء على المسرح الصغير ويعقبه لقاء مفتوح مع الكاتب والناقد السينمائي أندرو.

نجاح فيلم ڤوي ڤوي ڤوي في دور العرض السينمائي

فيلم" ڤوي ڤوي ڤوي " الذي يلعب بطولته الفنان محمد فراج والفنانة نيلي كريم وتم عرضه مؤخرًا، فاستطاع تحقيق نجاح منقطع النظير بين الجمهور، خاصة أنه مأخوذ عن قصة حقيقية لـ فريق كرة قدم للمكفوفين قرروا التظاهر بضعف البصر للهجرة خارج البلاد، فحقق الفيلم إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، بالإضافة لتشريحه لتمثيل مصر في سباق الأوسكار؛ لينافس على جائرة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بـ الإنجليزية، بعد غياب مصر فترة طويلة عن اختيار فيلم لتمثيلها في الأوسكار.

نجوم فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

ويشارك في بطولة العمل محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

وتألق مطرب الراب الشهير ويجز بأغنية جديدة له بعنوان حلوة منك، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي.