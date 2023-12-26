مجلس صحار الثقافـي ينظم فعالية «لغتي هويتي»

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

نظم مجلس صحار الثقافي فعالية بعنوان (لغتي هويتي) بالتعاون مع جامعة صحار ومدارس الولاية احتفاء بيوم اللغة العربية رعى الفعالية سعادة عبدالله بن علي البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار بحضور شيوخ واعيان الولاية وإدارة اعضاء المجلس والمهتمين بالجانب الثقافي. تضمنت الفعالية العديد من الفقرات التي تخص اللغة العربية وذلك بمشاركة الدكتور محمد بن صالح العجمي الذي قدم بحث تاريخي عن(لغتي هويتي) ثم قدمت الدكتورة هدى بنت عبدالرحمن الزدجالية ورقة عمل عن (الاسهام العماني في انتشار اللغة العربية في شرق افريقيا) كما شارك المهندس علي الحامدي والشاعر خليفة الشبلي بقصيدتين عن (لغة الضاد). وشاركت مدرستي انيسة بنت خبيب وبلقيس بفقرتين متنوعتين للتعريف باللغة العربية وشاركت الطالبة سرى بنت عقيل العجمي بفقرة الخطابة الفائزة بالمركز الأول على مستوى سلطنة عمان في مجال الخطابة ،وفي ختام الفعالية قام سعادة عبدالله البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل الولاية بتكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح الفعالية.

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