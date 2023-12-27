الفنانة حنان يوسف دجالة في ”المداح 4”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - انضمت الفنانة حنان يوسف مؤخرًا إلى فريق عمل المداح 4 بطولة النجم حمادة هلال، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.

تفاصيل شخصية حنان يوسف في المداح 4

وتظهر حنان خلال أحداث مسلسل المداح4 في شخصية دجالة، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

أبطال المداح 4

والمداح هو بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد هذا الجزءظهور عدد كبير من ضيوف الشرف على غرار الأجزاء السابقة، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.