غدًا.. وليد توفيق وزوجته ضيفا منى الشاذلي على قناة ON

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجم اللبناني الكبير وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، غد ا الخميس، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على بداية رحلة وليد توفيق الغنائية.

وسوف يتحدث كلا من وليد وجورجينيا، عن المفارقات التي جمعت بينهما ولقاءاتهما الأولى في باريس، وحكايات خاصة يكشفان عنها للمرة الأولى، وسر عزوف جورجينا عن الأضواء والشهرة بالرغم من نجوميتها وشهرة وتألق زوجها، في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON،.

كما يتحدث وليد توفيق عن رحلته الغنائية من بدايته وانطلاقته الكبرى من مصر ونجوميته في العالم العربي.

ويحكي النجمان عن مفارقات طريفة مرَّت بهما طوال حياتهما، وكذلك المواقف الصعبة التي واجهاها معا وعلاقتهما بمصر الممتدة منذ سنين ومدى ارتباطهما بها.

وتكشف جورجينا لأول مرة تفاصيل اغتيال زوجها السابق ووالد ابنها المناضل الفلسطيني علي حسن سلامة، والأيام الصعبة التي عاشتها بعد رحيله.