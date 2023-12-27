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عبير صبري ومنذر رياحنة وأحمد وفيق في "آل هارون" لأول مرة على أفلام ART.. الليلة

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة أفلام ١ ART الليلة في تمام الساعة الثامنة مساء حصريًا ولأول مرة فيلم "آل هارون" بطولة منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي.

تفاصيل فيلم “آل هارون” 

 

الفيلم تأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا ومن إخراج معتز حسام، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عصابة خطيرة تتاجر في الآثار المهربة، وينشب خلاف بين أفرادها، ويتطور الأمر إلى صراع دموي.

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آخر أعمال عبير صبري 


ويذكر أن آخر أعمال الفنانه عبير صبري هو مشاركتها في مسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج والذي عرض بموسم رمضانالماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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