نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد: لو بعرف أغني كنت قعدت أحمد سعد في البيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو سعد، أنه يحاول إقناع شقيقه الفنان أحمد سعد لتقديم عمل سينمائي كوميدي، معتبره "أخف دم".

تصريحات عمرو سعد

وأعرب عمرو سعد عن فخره وسعادته بما وصل إليه شقيقه أحمد سعد، وقال في تصريحات تلفزيونية لأحد البرامج: "نحن بنسمع أحمد سعد في كل حتة، وفخور بكل اللي بقدمه ومزيد من النجاح، واستنوا منه مفاجآت".

و حول إمكانية أن يقدم ديو غنائي معه قال عمرو سعد:" أنا لو أعرف أغني كنت سبته، كنت قعدتو بالبيت وطلعت أنا أغني "، ولكن لم يستبعد من تقديم دور مطرب مشيرًا إلى أنه يفكر بالسينما ويمكن أن يغني في الشخصية التي يقدمها.

مشاركة عمرو سعد في فيلم الغربان

و ختم عمرو اللقاء بقوله أن هذا العام هو عام سينمائي بامتياز فهو سينتهي قريبًا من تصوير فيلم " الغربان " من إخراج ياسين حسن ويستعد لتقديم فيلم مع المخرج محمد سامي.