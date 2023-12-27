نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. "نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب" بملتقى الهناجر الثقافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان "نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب"، فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ضيوف الملتقى

ضيوف الملتقى الأستاذ الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، الكاتب الصحفي والروائي مصطفى عبد الله رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب الأسبق، الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول عضو لجنة الرواية والسرد بالمجلس الأعلى للثقافة، الفنان التشكيلي والروائي أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة، الروائي الدكتور شريف مليكة، الناقدة والكاتبة الصحفية سمية عبد المنعم، الكاتبة والإعلامية سوزان حرفي.

الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "أنغامنا الحلوة" بقيادة المايسترو شريف عباس.