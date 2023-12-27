نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات متنوعة لقصور الثقافة بالدقهلية احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد فرع ثقافة الدقهلية مجموعة من اللقاءات التثقيفية، استمراراً للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

وفي السياق شهد قصر ثقافة نجيب سرور لقاء تحدث خلاله سامي العوضي - أخصائي ثقافي، عن أهمية اللغة العربية، وتنوع مفرداتها وأساليبها الشفهية والمكتوبة، ومدى تأثيرها على الفنون واللغات الأخرى.

فقرة اكتشاف مواهب فى الإنشاد الديني



تلى ذلك فقرة اكتشاف مواهب فى الإنشاد الديني، بحضور د. عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية الذي قام بتكريم عدد من الموهوبين بمنحهم شهادات تقدير.

كما أقام بيت ثقافة الجمالية محاضرة تحدث خلالها الشاعر جمعة مبارك، عن تاريخ اللغة العربية، وكيف أعتنى بها أهلها فأنشدوا أعظم القصائد الشعرية وألفوا أروع كتب الأدب.

وفي مكتبة بسنديلة تناولت راجية رياض سبب اختيار الثامن عشر من ديسمبر يوما للاحتفال باللغة العربية من خلال ورشة حكي، أوضحت خلالها أن في ذلك اليوم تم اختيار اللغة العربية كلغة رسمية في الأمم المتحدة.

مسابقة لأفضل قصيدة شعرية أو نص نثري

وفي بيت ثقافة المطرية قدّم فتحي الخطيب - موجه اللغة العربية خلاله لقائه، عدة مقترحات للاحتفاء بهذا اليوم في المدارس حفاظا عليها من الاندثار، منها تنظيم مسابقة لأفضل قصيدة شعرية أو نص نثري عن لغة الضاد، تخصيص فقرة في الإذاعة مدرسية حول أهمية تعلم العربية، وأخيرًا تقديم عروض مسرحية هادفة للطلاب.

عدة لقاءات حول تاريخ اللغة العربية

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، نفذ الفرع عدة لقاءات حول تاريخ اللغة العربية، أصولها، ودورها في التواصل بين الشعوب، ومدى انتشارها حيث يتكلم بها أكثر من ٤٠٠ مليون شخص حول العالم، وذلك بعدد من مدارس المحافظة منها عثمان بن عفان الابتدائية المشتركة، شبرا سندي الإبتدائية، المقاطعة الثانوية التجارية المشتركة، كفر الترعة الجديد الإعدادية للبنات، والثانوية الفنية ببدواي.