مسقط ـ العُمانية: اختتم مركز عُمان للموسيقى التقليدية التابع لمركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السُّلطاني امس أنشطته لعام 2023م بمقره بمدينة الإعلام. واشتمل برنامج ختام الأنشطة على جلسة شعرية في الفنون العُمانية المغنّاة قدمتها مجموعة من الشعراء، حيث شارك الشاعر خميس بن جمعة المويتي بمجموعة من قصائد (الرزحة)، فيما قدم الشاعر حمود بن علي الرواحي قصائد فن (المسبع)، وقدم الشاعر عبدالله بن عامر الغنيمي أشعاره في (التغرود) أما الشاعر مبارك بن مسلم الصلتي فقد قدم مجموعة من القصائد في شعر (الميدان)، كما قدم الشاعر سليم بن مبارك الحارثي قصائد في فن (التشحشح). كما قدمت جلسة حوارية حول الموسيقى التقليدية العُمانية من خلال ورقتي عمل تحدث في الورقة الأولى الدكتور عبدالله بن سعيد السعيدي المدرب بمركز التدريب التابع لوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة حيث قدم قراءة شاملة في كتاب اللغات الرمزية في شمال سلطنة عُمان (دراسة تحليلية تأصيلية).

وفي الورقة الثانية قدم ناصر بن محمد الناعبي مدير مركز عُمان للموسيقى التقليدية ورقة عمل حول الإشكالية والحلول في الأنماط الموسيقية التقليدية العُمانية تناول فيها العديد من الظواهر والمتغيرات التي كان لها أثرا واضح في أنماط الموسيقى التقليدية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز عمان للموسيقى التقليدية يختتم أنشطته لهذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.