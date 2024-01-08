سماح أنور تكشف كواليس بطن الحوت وتعلق على أداء باسم سمرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت سماح أنور عبر إذاعة نجوم إف إم، عن نجاح مسلسل بطن الحوت، الذي انتهى عرضه مؤخرًا عبر منصة شاهد Vip، وشاركت في بطولته مع محمد فراج وباسم سمرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلاكيت، مع لينا الطهطاوي، قال: توقعت النجاح الكبير لمسلسل بطن الحوت وردود الأفعال الإيجابية حوله، لأني كنت أراقب كل أفراد المشروع ورأيتهم يقدموا عمل مختلف، لذلك توقعت النجاح لهذا المسلسل الفريد من نوعه.

تصريحات سماح أنور عن مسلسل بطن الحوت

وقالت سماح أنور: أكثر ما جذبني لتجربة بطن الحوت هي أن السيناريو الخاص به جديد من نوعه، على الرغم من أن التيمة الدرامية للعمل تم تقدميها لأكثر من مرة منذ أفلام الأبيض والأسود، ولكن هذه المرة القصة مختلفة تمامًا، وأرجع الفضل في نجاح العمل إلى المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح لأنه كان ملمًا بكل تفاصيل المسلسل وبذل مجهود كبير في التحضير.

تحضير سماح أنور لشخصيتها في بطن الحوت

واستكملت سماح أنور حديثها عن شخصيتها بالعمل: صناع المسلسل ساعدوني جدًا في التحضير للشخصية، لأن كل شئ بها كانت مرسومًا بشكل رائع وحتى المخرج رفض اقتراح قدمت له عن طريقة لهجة الشخصية وتعجبت في البداية، لكنه أكد لي أن يعرف طريقة كلام هذه الشخصيات جيدًا ودرس كل التفاصيل، مما سهل لنا كممثلين مهمتنا لكي نركز في التمثيل فقط ولا نحمل هم أي أمر آخر، وأنا سعيدة وفخورة بمشاركتي في هذا المسلسل، الكواليس كانت رائعة.

سماح أنور تشيد بشخصية باسم سمرة

واختتمت أنوار: باسم سمرة ممثل عظيم وإنسان جميل، وأنا استمتع جدًا بمشاهدة أدواره، وعلى الرغم من صداقتنا القوية إلا أن بطن الحوت كان أولى تجاربنا التمثيلية سويًا، أيضًا محمد فراج شخص رائع وفنان عظيم، وكواليسنا كانت رائعة سويًا وكان صناع العمل جميعًا يشجعوني خلال التصوير ويقدمون السهل الممتنع في التمثيل، مما جعلني استمتعت خلال تقديم الشخصية.

أبطال مسلسل بطن الحوت

بطن الحوت من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، يوسف عثمان، هاجر السراج، عبدالعزيز مخيون، وعصام عمر، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وغادة عادل وأمينة خليل وبسمة وأحمد داش، والعمل من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

قصة مسلسل بطن الحوت

مسلسل بطن الحوت مكون من 15 حلقة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، سلط الضوء على العديد من القضايا منها تجارة المخدرات وخطورتها على المجتمع، كما قدم المسلسل صراع الأخوين قابيل وهابيل ولكن بطريقة معاصرة، حيث ظهر محمد فراج وباسم سمرة شقيقين بينهما صراعات عديدة، فيما لعبت سماح أنور دور والدتهما.

آخر أعمال سماح أنور

والجدير بالذكر ان آخر أعمال سماح أنور مسلسل "الليلة واللى فيها" بطولة الفنانة زينة، وعرض الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كلا من محمد شاهين، وابيوسف، وآخرون، إخراج هانى خليفة.