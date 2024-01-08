جان رامز ينضم لفريق عمل "المعلم" لـ مصطفى شعبان.. رمضان 2024 (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الطفل جان رامز على المشاركة في مسلسل جديد بعنوان “المعلم”، بطولة النجم مصطفى شعبان، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل2024.





تفاصيل مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان





و يواصل النجم مصطفى شعبان خلال هذه الفترة تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد المعلم لخوض السباق الرمضاني، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، ويشارك البطولة كلا من مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار،أحمد فؤاد سليم أحمدعبد الله محمود، طارق النهرى، والطفل جان رامز، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.





مسابقة جان رامز





وكان قد أعلن الطفل جان رامز بطل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة مؤخرًا عن مسابقة جديدة لجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









ما هي جوائز مسابقة جان رامز؟





وكتب جان في منشور عبر حسابه في فيسبوك قائلًا: "مساء الفل بمناسبه السنه الجديده هانعمل مسابقه صغيره وجايزه المسابقههاتكون٥٠٠ ج لكل فائز هاختار ٢عشوائي من الكومنتات سؤال المسابقه اسمي هايكون ايه ف فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه (حسن-مودي - بودي-مالك ) ٣ايام واختار الفايزين.













أحدث أعمال جان رامز



وينتظر جان رامز عرض فيلمه الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة الذي انتهى صناعه من التصوير مؤخرا ليعرض خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هناالزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد،والطفل جان رامز.





آخر أعمال جان رامز





ونجح الطفل جان رامز مؤخرًا في لفت نظر الجمهور المصري والعربي بشكل عام، من خلال ظهوره في فيلم البعبع، وهو من بطولة النجم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.





أحداث فيلم البعبع





تدور احداث الفيلم هو سلطان البعبع المجرم التائب، الذي يجد نفسه في يوم وليلة أب لطفلين ومتورط في العديد من المشاكل والأزمات بسببهم، ويحاول حلها خلال أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.



