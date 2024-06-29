لهذا السبب ميمي جمال ترفض دخول بناتها مجال الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ميمي جمال عن سبب رفضها لدخول بناتها مجال الفن، متمنيه لهن السعادة في حياتهن العائلية.

سبب رفض ميمي جمال دخول بناتها مجال الفن

واوضحت ميمي ان سبب رفضها هو صعوبة مجال الفن، لأنه يحمل الكثير من المتاعب بسبب أوقات التصوير التي قد تستغرق وقتًا طويلًا

قصة حب ميمي جمال وحسن مصطفى

جمعت قصة حب اسطورية في الوسط الفني بين حسن مصطفى وميمي جمال، كانت البداية العمل سويا في عدد من الأعمال المسرحية التي جعلتهما يتعرفان على بعض عن قرب، ورأت ميمي فيه الطيبة والقلب الكبير، حكت له همومها وأسرارها، فتوطدت العلاقة وكونا صداقة قوية في بادئ الأمر، وسرعان ما تحولت إلى حب قوي، ثم تزوجا يوم 26 يونيو 1966، وهو تاريخ ميلاده أيضا واستمر هذا الزواج إلى ما يقرب من 50 عاما، رزقهما الله بتوأم هما نجلاء ونورا.

أحدث أعمال ميمي جمال

ومن ناحية اخري، تعاقدت الفنانة ميمي جمال على الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه داخل الموسم الرمضاني 2024 الذي ضم نخبة كبيرة من نجوم الفن

آخر أعمال ميمي جمال

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ميمي جمال هو مسلسل الحشاشين الذي عرض ضمن رمضان 2024، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، وايضا شاركت في مسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة، والفنان طارق لطفي، وغيرهم.

وايضا شاركت في مسلسل "وبقينا اتنين" المكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا، وايضا فيلم "انا وابن خالتى" بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، ميمي جمال، على لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح وتدور الأحداث في اطار اجتماعى لايت.