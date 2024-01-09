نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم برفقة عائلتها في أحدث ظهور (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها، مجموعة من الصور التي تظهر فيها برفقة عائلتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت نانسي في الصور برفقة زوجها وبناتها الثلاثة، وعلقت عليها قائلة: "لأنه لا شيء يتفوق على اللحظات العائلية... كل ما أفعله هو من أجلكم”.





آخر أعمال نانسي عجرم





يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم هي أغنية "تيجي ننبسط"، وتعد هذه الأغنية أحدث أعمال نانسي عجرم في موسم الصيف 2023،وطرحتها على طريقة الفيديو كليب.





تفاصيل أغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم





والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج ليلى كنعان.





كلمات أغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم





حبيبي تيجي نِنبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست آه

حبيبي تيجي نِنبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست هيست

هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدّنيا لفّ لف

و تاخدلك حُضن دافي

حاتلاقي قلقنا خفّ خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

آه نركنه على أي رفّ رف

حبيبي ما تفكنا

م الشكليات فُكنا

حايقولوا يعني إتجننوا

طب ما يقولوا إتجننوا

ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا

ليِه حاجة عندنا

حبيبي تيجي نفتكس

كلام حُب جديد يتِلمس

غنوة نقولها لبعضنا

فرحة تكون من قلبنا

رقصة جديدة بتترقص بتترقص

اه يا حبيبي تترقص تترقص

هات ايدك فوق كتافي

ونلفّ الدنيا لفّ لف

و تاخدلك حُضن دافي

حاتلاقي قلقنا خفّ خف

خوفك م الدّنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

انا سيبه

نركنه على ايّ رفّ رف

رفّ رفّ رف

حبيبي تيجي نِنبسط

ننبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست

عادي عادي

عادي لو هيست

عادي عادي هيست

عادي لو هيست هيست

عادي عادي عادي عادي

عادي لو هيست عادي

عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست