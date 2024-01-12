ميرنا نور الدين تخطف الانظار بصورة رفقة زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة ميرنا نور الدين، الأنظار إليها من خلال صورة نشرتها برفقة زوجها عمر عطية عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت الفنانة ميرنا نور الدين بإطلالة شتوية رفقة زوجها في لفتة رومانسية مما لفت انتباه متابعيها.

تعاقدت الفنانة ميرنا نور الدين على بطولة مسلسل بيت الرفاعي، امام الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، ومن المقرر بدء تصوير نهاية شهر نوفمبر الجاري.

أبطال العمل

يضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي درامي.

بلوموندو

ومن ناحية اخري، تنتظر ميرنا نور الدين عرض فيلم بلوموندو، ومن المقرر عرضه خلال الشهر الجاري، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: حسن الرداد، إنجي وجدان، هاجر أحمد، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، يتناول الفيلم حياة الشباب بعد الزواج ورغبتهم في العودة إلى حياة العزوبية، وتدور أحداثه حول حسن الرداد الذي يجسد شخصية "بلوموندو" صاحب شركة عقارات، وهو متزوج من الفنانة هاجر أحمد التي تسافر في بداية الأحداث، يبدأ بعدها مسار خيانته لها، ويقوم بتنظيم حفلة كبيرة في منزله.

كما تشارك ميرنا نور الدين في مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024، ويضم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: أحمد عيد، عمر الشناوي، نور إيهاب، نيقولا معوض، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار القرن الـ 11 حول حسن الصباح وجماعة الحشاشين، وتم تأجيل العمل من رمضان 2023 لـ 2024 بسبب تكلفة إنتاجه.