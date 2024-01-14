نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسد أسود.. محمد رمضان يكشف عن أعماله الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد رمضان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الكابتن على شاشة DMC، موقفه من المشاركة في رمضان المقبل 2024، وما الذي يحضر له في الفترة الحالية، بالإضافة لحديثه عن مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

محمد رمضان يتحدث عن أحدث أعمال الفترة القادمة

وقال رمضان: خدت إجازة من رمضان 2024، وإن شاء الله هكون موجود في رمضان 2025 مع الشركة المتحدة، وحاليًا أنا متفرغ لفيلم أسد أسود، مشاركتي في الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مسئولية كبيرة عليا إني أمثل مصر في هذا المحفل العظيم، وأنا محظوظ وفخور إني مصري، وأتمنى إني أكون عن حسن ظن جمهور بلدي.

محمد رمضا يتسأل لماذا لا يربط الفن القارة الافريقية ببعضها البعض مثل كرة القدم ؟

وأضاف: أنا مؤمن للغاية بقانون الجذب، ومنذ فترة طويلة كنت دائما أشعر أننا نتناسى انتمائنا للقارة الأفريقية، وكنت أتساءل لماذا لا يربط الفن القارة ببعضها البعض مثل كرة القدم ؟ وبالتالي عندما وقع الاختيار عليّ، شعرت بسعادة غامرة، كما أنني سأقدم حفل ختام البطولة، وأتمنى يكون وشي حلو على المنتخب المصري.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية أخرى، بدأ محمد رمضان مؤخرا تصوير فيلمه أسد أسود، الذي يتناول خلاله فترة ثورة العبيد، ويجسد شخصية علي بن محمد الفارسي، ويقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، والأحداث تدور في عام 1280 ميلادية، في حقبة المماليك، ويشارك محمد رمضان بطولة فيلم أسد أسود، عدد من النجوم، أبرزهم شريف سلامة، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، وتأليف وإخراج محمد دياب.

اخر اعمال محمد رمضان

والجدير بالذكر ان اخر اعمال محمد رمضان هو فيلم ع الزيرو، الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي، جمع 13 مليون و522 ألف جنيه في إجمالي إيراداته بعد 72 يوم بدور العرض السينمائي، وفيلم ع الزيرو من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، والطفل منذر مهران، مع عدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، وايضا حقق رمضان نجاحًا كبيرا في رمضان الماضي 2023، وتصدر محركات البحث على جوجل، من خلال مسلسل جعفر العمدة، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، وجوري بكر، والمسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.