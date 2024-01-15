نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرى عادل تنتظر عرض فيلمين.. تعرف عليهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنان شيرى عادل طرح فيلم “عادل مش عادل” للنجم أحمد الفيشاوي المقرر عرضه بالسينمات الاسبوع الاخير من يناير الجاري، كما تنتظر عرض فيلم "أصل الحكاية الذي قد تم طرح البوستر الرسمي له.

أعلنت الشركة المنتجة للفيلم "أصل الحكاية"، الذي يقوم ببطولته شيري عادل، عن موعد إطلاقه في دور السينما في 24 يناير الحالي.

وتقدم شيرين عادل شخصية ملك، فتاة تواجه تحديات عديدة بسبب أفكارها الفريدة. تندرج ملك ضمن عائلة متنوعة، حيث يجسد بيومي فؤاد دور والدها، وتظهر عمامها خالد الصاوي وعلاء مرسى، بالإضافة إلى عمتها هالة فاخر، وكل واحد منهم يحمل حكاية فريدة ومستقلة.

أصل الحكاية

فيلم أصل الحكاية يدور في إطار اجتماعي لايت، يناقش العديد من القضايا المجتمعية منها ختان الإناث والعنوسة والتحرش، فكرة تتمحور حول عائلة تضم أكثر من فرد وكل واحد منهم يعانى من مشكلة معينة وتكشف الأحداث ما سيحدث لكل فرد منهم.

عادل مش عادل

ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" قريبًا، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، وينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.