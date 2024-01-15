بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الملحن وليد عبد العظيم

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الملحن وليد عبد العظيم تريند مواقع التواصل الاجتماعي، فور الاعلان عن خبر وفاته ولم يكشف أسباب الوفاة حتى الآن،



وحرص الشاعر صلاح عطية على نعي الملحن الراحل وليد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفق بتعليق قال فيه: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. وفاة الملحن الكبير وليد عبد العظيم، البقاء لله ربنا يرحمه ويسامحه”.



من هو وليد عبد العظيم؟

وليد عبد العظيم، هو ملحن مصري من مواليد مدينة القاهرة، درس كلية التربية الموسيقى بالقاهرة، واتسمت ألحانه وأغانيه بالواقعية والاختلاف وهو يعتبر أشهر وأفضل ملحني مصر، حيث تعاون مع العديد من المطربين الأغاني الشعبية، ومنهم محمد رشدي وعبد المطلب وكثير وقد تعامل الملحن وليد عبد العظيم مع أهم المطربين في مصر، ومنهم: حكيم عبد الباسط حمودة.

تعرف على أشهر أعمال الملحن وليد عبد العظيم

ومن جانبه، استطاع وليد ان يحقق نجاح واسع من خلال أغنية أنا مش عارفني لـ عبد الباسط حمودة،

وشكل عمل ناجح من خلال أغنية اجرح لـ طارق الشيخ

وأغنية موال البحر لـ حسن أبو على، ولابس وش مش وشي (تاعب روحى) سمسم شهاب، وغيرها من الأعمال.