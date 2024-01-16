سباستيان ستان يظهر متنكرًا في شخصية "دونالد ترام" بموقع تصوير The Apprentice

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر الفنان الشاب سباستيان ستان في لقطات جديدة من تصوير مشاهد أحدث أعماله السينمائية، وهو الفيلم الذي يجسد به شخصية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت ديلي ميل، أحدث اللقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي يجرى تصويره حاليًا في مدينة تورنتو.

The Apprentice

ويجري حالياُ العمل على تصوير مشاهد الفيلم الذي سيطرح بعنوان The Apprentice، في مدينة تورنتو بمشاركة مرتقبة لعدد من أبرز الفنانين.

وضمن أخبار الاعمال السينمائي القادمة المرتقبة، وقع اختيار شركة الإنتاج السينمائي Bombay Berlin Film Productions على الفنان أوجست دهيل، ليقوم بتجسيد شخصية البطل الاولمبي الالماني أوتو بيتزلر في عمل يستوحى من سيرته الذاتية.

ووفق موقع ديد لاين، فإن الشركة المنتجة استقرت على عنوان رسمي للفيلم الجديد هو The Distant Near.

على أن يكون الفيلم من إخراج المخرج البريطاني البولندي Rafael Kapelinski.

The Life of Chuck

وقد قد تم الإعلان عن أحدث فيلم سيتم انتاجه وسيكون مستوحى من واحدة من روايات الكاتب الشهير "ستيفن كينج"، وسيكون بعنوان The Life of Chuck.

ويقول موقع "ديد لاين"، أن الفيلم سيكون من بطولة كارين جيلان نجمة أفلام حراس المجرة، والنجم شيتويل ايجيفور، وجيكوب تريمبلاي.

ووقع الاختيار على المخرج Mike Flanagan الشهير بإخراجه سابقًا لفيلم Doctor Sleep، لإخراج العمل السينمائي الجديد.

مشاركة بـ "كوميك كون"

و كانت نجمة أفلام مارفل "كارين جيلان" حاضرة ضمن فعاليات مهرجان "كوميك كون" السنوي في مدينة نيويورك، لعشاق القصص المصورة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور كارين لأحد الندوات التي تم تنظيمها للاحتفاء بها كواحدة من شخصيات عالم مارفل السينمائي المميزة على مدار العقد الماضي.

وخلال الندوة تحدثت كارين عن مستقبلها في عالم مارفل، مشيرة لأنها سيكون لها دور مستقبلي في تقديم المزيد عن شخصية "نابيولا للجمهور.