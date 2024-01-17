أول ظهور لأحمد حلمي بعد وفاة شقيقه

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر الفنان أحمد حلمي لأول مرة وهو يقوم بجولة في أحد المستشفيات الخاصة بعد وفاة شقيقة الأكبر خالد حلمي، والذي شُيع جثمانه إلى مثواه الأخير الشهر الماضي.

وفاة شقيق أحمد حلمي

وكان قد أعلن الفنان أحمد حلمي، وفاة خالد حلمي، شقيقه الأكبر، في منشورٍ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" وكتب: "توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن- العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر.. نسألكم الدعاء".

آخر أعمال الفنان أحمد حلمي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائية هو فيلم "واحد تاني" الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر للعام الماضي 2022، وحقق نجاحا كبيرا، والفيلم بطولة أحمد حلمي، نسرين أمين، نور إيهاب، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، محمد التاجي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد شاكر خُضير.