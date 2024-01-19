نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرحها بأسبوع.. تامر عاشور يحتل المركز الأول في يوتيوب بـ "هيجيلي موجوع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل الفنان تامر عاشور المركز الأول ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بأغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” التي طرحها منذ ثمانية أيام عبر قناته الرسمية في يوتيوب.





وحققت أغنية “هيجيلي موجوع” لـ تامر عاشور أكثر من خمسة مليون مشاهدة منذ طرحها حتى اليوم على تطبيق الفيديوهات الشهيريوتيوب.





تفاصيل أغنية "هيجيلي موجوع"





أغنية "هيجيلي موجوع للمطرب تامر عاشور من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري،مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.





كلمات أغنية “هيجيلي موجوع”

'هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي.. على إيه ‎هيجيلي بالخوفباين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف.. وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه.. ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلامماقولهوش.. ‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة... ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش”.





آخر أعمال تامر عاشور





يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور هي أغنية بعنوان “عديت”، التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب،والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما.

كلمات اغنية عديت تامر عاشور

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهِنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده

وفيها بقى لا أخفيها ياللا

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

واصلك إبهارى

يامزُود ناري

دوست على زُرارى

وأنا شارى بوكيه ورد

مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى

ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهِنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده

وفيها بقى لا أخفيها ياللا

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول