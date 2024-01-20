نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى تشيد بفيلم "الحريفة": المستقبل قادم بقوة.. وعلى الجميع الحذر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة بشرى على حضور فيلم "الحريفة" بطولة الفنان نور النبوي، في إحدى السينمات، وأشادت بالفيلم وبجميع النجوم الشباب المشاركين به.

ونشرت بشرى صورة لها مع بوستر فيلم "الحريفة" عبر خاصية الاستوري على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "المستقبل قادم بقوة، على الجميع الحذر والتزام الواقعية، فيلم جميل ومبشر، فخورة بالشباب الواعد كله، برافو".

أبطال فيلم الحريفة

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وآخرون، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم الحريفة

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يلتقي ماجد بمجموعة من زملائه الذين ينحدرون من بيئات مختلفة وينضم لفريقهم الذى يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.